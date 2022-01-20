"6 кубиков? У меня только 6 банок пива". Фьюри продолжает издеваться над соперниками

Фьюри ответил на троллинг Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Спортивная форма чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри всегда была предметом насмешек болельщиков и коллег-боксеров. Но Цыганский король видит в этом свое преимущество над соперниками.

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"Я всегда не в форме. Я никогда не выгляжу в форме. Но считается только движок. Я всегда использую Энтони Джошуа как пример. Энтони Джошуа накачан, но у него нет лучшего движка в мире. Его нокаутируют.

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

У меня нет никаких мышц. 6 кубиков? У меня только 6 пачек светлого пива в холодильнике. Но я могу драться, я продолжаю, и продолжаю побеждать. 31-0-1, непобедим 32 поединка, 13 лет. Поэтому немного жирка никому не повредит. И хорошо быть жирным. Я должен быть немного пухлым, это согревает меня зимними ночами", – приводит слова Фьюри vringe.com.

Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

Напомним, после того, как Владимир Кличко заступиться за Александра Усика, которого Тайсон Фьюри обвинил в употреблении стероидов, Цыганский король принялся без устали троллить младшего из знаменитых братьев.

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выложил в Twitter коллаж, на котором он изображен с большим животом рядом с подтянутыми Деонтеем Уайлдером и Владимиром Кличко.