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220 іграшок на полі. Команда Бундесліги вшанувала пам'ять загиблих українських дітей

Сергій Шаховець
8 травня, 20:38
Зворушливу акцію вшанування невинних жертв російської агресії в Україні провела команда Кельн

ФК Кельн вшанував пам'ять загиблих унаслідок агресії РФ українських дітей / Фото: Twitter

Понад два місяці триває війна, розв'язана російським режимом проти України. Щодня військові дії забирають життя українських громадян, у тому числі дітей.

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Під час останньої домашньої гри сезону 2021/22 у Бундеслізі Кельн вшанував пам'ять українських дітей, які загинули в агресивній війні Росії проти України.

Перед матчем із Вольфсбургом німецький клуб розмістив на полі 220 іграшок – копії цапа Хеннеса (символу Кельна). Кожна іграшка уособлює одну загиблу дитину. Окрім того, імена вбитих дітей зачитали на стадіоні.

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Додамо, що попри домашню поразку від Вольфсбурга (0:1) Кельн забезпечив собі місце в єврокубках.

Раніше ми повідомляли, що клуб Кріштіану Роналду пропустить Лігу чемпіонів у майбутньому сезоні. Манчестер Юнайтед зганьбився в Брайтоні і втратив усі шанси потрапити до ЛЧ.

Роналду и МЮ пропустять сезон Ліги чемпіонів 2022/2023 / Фото: premierleague