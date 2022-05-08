220 игрушек на поле. Команда Бундеслиги почтила память погибших украинских детей

ФК Кельн почтил память погибших в результате агрессии РФ украинских детей / Фото: Twitter

Более двух месяцев длится война, развязанная российским режимом против Украины. Каждый день военных действий уносит жизни украинских граждан, в том числе детей.

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Во время последней домашней игры сезона 2021/22 в Бундеслиге Кельн почтил память украинских детей, погибших в агрессивной войне России против Украины.

Перед матчем с Вольфсбургом немецкий клуб разместил на поле 220 игрушек – копии козла Хеннеса (символа Кельна). Каждая игрушка олицетворяет одного погибшего ребенка. Кроме того, имена убитых детей зачитали на стадионе.

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Добавим, что несмотря на домашнее поражение от Вольфсбурга (0:1), Кельн обеспечил себе место в еврокубках.

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