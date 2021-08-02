20-річний молотобоєць з України вийшов до фіналу Олімпіади з другої спроби!

Михайло Кохан в секторі Олімпійського стадіону в Токіо / Фото: Reuters
20-річний Кохан у першій спробі метнув молот на 76,82 м, а в другій поліпшив свій результат і відібрався у фінал з показником 78,36 м. Тоді як кваліфікаційний норматив був 77,50 м.
Читайте також: Який ви спорт за гороскопом – 12 відповідей для кожного знака зодіаку
У підсумку Кохан став 5-м в кваліфікації і показав, що чемпіон юнацької Олімпіади доріс і до боротьби за медаль на дорослих Іграх-2020 у Токіо. Нагадаємо, що в липні на турнірі в Угорщині він встановив особистий рекорд 80,78 метра – 4-й результат сезону в світі.
Другий український молотобоєць, 22-річний Гліб Піскунов не зміг пройти у фінал Олімпіади-2020, виконавши кращу свою спробу на 73,84 метра.
Гліб Піскунов на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters
Фінал у метанні молота на Іграх в Токіо-2020 відбудеться 4 серпня.
Метання молота
Кваліфікація. Чоловіки
- 1. Войцех Новицький (Польща) – 79,78 м
- 2. Руді Вінклер (США) – 78,81 м
- 3. Ейвінд Генріксен – (Норвегія) – 78,79 м
- ... 5. Михайло Кохан (Україна) – 78,36 м
- ... 20. Гліб Піскунов (Україна) – 73,84 м
фото Reuters
Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на "Сьогодні":
- Медальний залік Олімпіади
- Склад і медалі збірної України
- Розклад Олімпіади в Токіо
- Ми в Токіо – ексклюзивні репортажі
- Хроніки Олімпіади-2020 – топ-події всіх днів
- Міс збірної України на Олімпіаді – голосування
Новини на цю ж тему: