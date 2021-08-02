20-річний молотобоєць з України вийшов до фіналу Олімпіади з другої спроби!

З двох українських молотобійців подолати кваліфікацію на Іграх-2020 на Токіо сьогодні зумів тільки чемпіон юнацької Олімпіади Михайло Кохан

Михайло Кохан в секторі Олімпійського стадіону в Токіо / Фото: Reuters

20-річний Кохан у першій спробі метнув молот на 76,82 м, а в другій поліпшив свій результат і відібрався у фінал з показником 78,36 м. Тоді як кваліфікаційний норматив був 77,50 м.

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У підсумку Кохан став 5-м в кваліфікації і показав, що чемпіон юнацької Олімпіади доріс і до боротьби за медаль на дорослих Іграх-2020 у Токіо. Нагадаємо, що в липні на турнірі в Угорщині він встановив особистий рекорд 80,78 метра – 4-й результат сезону в світі.

Другий український молотобоєць, 22-річний Гліб Піскунов не зміг пройти у фінал Олімпіади-2020, виконавши кращу свою спробу на 73,84 метра.

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Гліб Піскунов на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters

Фінал у метанні молота на Іграх в Токіо-2020 відбудеться 4 серпня.

Метання молота

Кваліфікація. Чоловіки

1. Войцех Новицький (Польща) – 79,78 м

2. Руді Вінклер (США) – 78,81 м

3. Ейвінд Генріксен – (Норвегія) – 78,79 м

... 5. Михайло Кохан ( Україна ) – 78,36 м

) – 78,36 м ... 20. Гліб Піскунов (Україна) – 73,84 м



фото Reuters

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