20-летний молотобоец из Украины вышел в финал Олимпиады со второй попытки!

Из двух украинских молотобойцев преодолеть квалификацию на Играх-2020 в Токио сегодня сумел только чемпион юношеской Олимпиады Михаил Кохан

Михаил Кохан в секторе Олимпийского стадиона в Токио / Фото: Reuters

20-летний Кохан в первой попытке метнул молот на 76,82 м, а во второй улучшил свой результат и отобрался в финал с показателем 78,36 м. Тогда как квалификационный норматив был 77,50 м.

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В итоге Кохан стал 5-м в квалификации и показал, что чемпион юношеской Олимпиады дорос и до борьбы за медаль на взрослых Играх-2020 в Токио. Напомним, что в июле на турнире в Венгрии он установил личный рекорд 80,78 метра – 4-й результат сезона в мире.

Второй украинский молотобоец, 22-летний Глеб Пискунов не сумел пройти в финал Олимпиады-2020, выполнив лучшую свою попытку на 73,84 метра.

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Глеб Пискунов на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters

Финал в метании молота на Играх в Токио-2020 состоится 4 августа.

Метание молота

Квалификация. Мужчины

1. Войцех Новицкий (Польша) – 79,78 м

2. Руди Винклер (США) – 78,81 м

3. Эйвинд Хенриксен – (Норвегия) – 78,79 м

...5. Михаил Кохан ( Украина ) – 78,36 м

) – 78,36 м ...20. Глеб Пискунов (Украина) – 73,84 м



Фото Reuters

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