20-летний молотобоец из Украины вышел в финал Олимпиады со второй попытки!

Михаил Кохан в секторе Олимпийского стадиона в Токио / Фото: Reuters
20-летний Кохан в первой попытке метнул молот на 76,82 м, а во второй улучшил свой результат и отобрался в финал с показателем 78,36 м. Тогда как квалификационный норматив был 77,50 м.
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В итоге Кохан стал 5-м в квалификации и показал, что чемпион юношеской Олимпиады дорос и до борьбы за медаль на взрослых Играх-2020 в Токио. Напомним, что в июле на турнире в Венгрии он установил личный рекорд 80,78 метра – 4-й результат сезона в мире.
Второй украинский молотобоец, 22-летний Глеб Пискунов не сумел пройти в финал Олимпиады-2020, выполнив лучшую свою попытку на 73,84 метра.
Глеб Пискунов на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters
Финал в метании молота на Играх в Токио-2020 состоится 4 августа.
Метание молота
Квалификация. Мужчины
- 1. Войцех Новицкий (Польша) – 79,78 м
- 2. Руди Винклер (США) – 78,81 м
- 3. Эйвинд Хенриксен – (Норвегия) – 78,79 м
- ...5. Михаил Кохан (Украина) – 78,36 м
- ...20. Глеб Пискунов (Украина) – 73,84 м
Фото Reuters
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