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17 пострілів, 12 поранених: ультрас Динамо та Бенфіки влаштували побоїще у Лісабоні (відео)

Андрій Трофімов
9 грудня, 08:23
Радикальні фанати київського Динамо шумно попрощалися з єврокубковим сезоном, побившись з ультрас Бенфіки в Португалії

Бійка ультрас Динамо і Бенфіки / Фото: Twitter

Перед вчорашньою грою Бенфіка – Динамо у Лізі чемпіонів, що завершилася перемогою лісабонського клубу 2:0, сталася масова бійка ультрас команд.

Вони схльоснулися на проїжджій частині в районі Альто-дос-Мойньюш біля стадіону "Ештадіу да Луш" – з кожного боку було по кілька десятків фанатів.

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Ультрас Динамо і Бенфіки кидали один в одного фаєри і билися врукопашну.

У конфлікт втрутилася Поліція громадської безпеки Португалії (Polícia de Segurança Pública), якій вдалося зупинити зіткнення.

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За даними правоохоронних органів, яких цитує observador-pt, 54 людини було затримано, 12 поранених фанатів доправили до лікарні – у них незначні травми та утруднене дихання.

Громадянство затриманих та травмованих не називається.

При цьому поліція здійснила 17 пострілів у повітря, щоб розсіяти зіткнення ультрас.

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Паблік Druzi Dynamo у Facebook теж опублікував відео бійки, зазначивши присутність там ультрас угруповання "Родичі".

"А за стадіоном Динамо впевнено перемагає", – йдеться в повідомленні динамівських ультрас.

Нагадаємо, Динамо завершило груповий турнір ЛЧ з одним очком та останньою сходинкою у групі, залишившись без євровесни.