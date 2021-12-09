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17 выстрелов, 12 раненых: ультрас Динамо и Бенфики устроили побоище в Лиссабоне (видео)

Андрей Трофимов
9 декабря, 08:23
Радикальные фанаты киевского Динамо шумно попрощались с еврокубковым сезоном, подравшись с ультрас Бенфики в Португалии

Драка ультрас Динамо и Бенфики / Фото: Twitter

Перед вчерашней игрой Бенфика – Динамо в Лиге чемпионов, завершившейся победой лиссабонского клуба 2:0, произошла массовая драка ультрас команд.

Они схлестнулись прямо на проезжей части в районе Альто-дос-Мойньюш около стадиона "Эштадиу да Луш" – с каждой стороны было по несколько десятков человек.

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Ультрас Динамо и Бенфики бросали друг в друга файеры и дрались врукопашную.

В конфликт вмешалась Полиция общественной безопасности Португалии (Polícia de Segurança Pública), которой удалось остановить столкновения.

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По данным правоохранительных органов, которых цитирует observador-pt, 54 человека были задержаны, 12 раненых фанатов доставили в больницу – у них незначительные травмы и затруднено дыхание.

Гражданство задержанных и травмированных не называется.

При этом полиция произвела 17 выстрелов в воздух, чтобы рассеять столкновения ультрас.

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Паблик Druzi Dynamo в Facebook тоже опубликовал видео драки, отметив присутствие там ультрас группировки "Родичі".

"А за стадионом Динамо уверено побеждает", – гласит сообщение динамовских ультрас.

Напомним, Динамо завершило групповой турнир ЛЧ с одним очком и последним местом в группе, оставшись без евровесны.