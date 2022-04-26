26 квітня 19:00
Боруссія Д --
Динамо --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
28 квітня 21:45
Манчестер Юнайтед --
Челсі --
28 квітня 22:00
Вест Хем --
Айнтрахт --
26 квітня 22:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Реал --
27 квітня 22:00
Ліверпуль --
Вільярреал --
3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

12-річну дівчинку врятували від фашистів. Батька вбили в Маріуполі, а її насильно вивезли в Донецьк

Павло Василенко
26 квітня, 19:29
Доньку українського спортсмена Євгена Обедінського врятовано з полону. Кіру утримували в Донецьку

Дочка вбитого Євгена Обедінського утримувалась у полоні в Донецьку / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України вражає звірством армії РФ. Фашисти масово бомблять наші міста, знущаються з населення і вбивають мирних громадян.

Найгарячішою точкою є Маріуполь, де окупанти фактично стирають місто з лиця землі. У березні російська армія вбила чемпіона України з водного поло Євгена Обедінського.

Реклама

Пізніше фашисти захопили в полон його 12-річну доньку Кіру. Дівчинку вивезли з Маріуполя до Донецька, де владу утримує терористична організація "ДНР".

А сьогодні стало відомо, що дівчинку вдалося врятувати. Кіру повернули до Києва. У столиці вона возз'єдналася зі своїм дідусем Олександром Обедінським.

Реклама

"Нам вдалося повернути Кіру додому, в Україну. Лікарі київського "Охматдиту" її обстежують та надають допомогу. З внучкою все добре, вона щаслива бути вдома – в Україні", – розповів Олександр Обедінський.

Раніше на фронті загинув член збірної України зі кульової стрільби Єгор Кігітов. Студент другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного потрапив під обстріл "Градами" і не зміг повністю відновитися від поранень.