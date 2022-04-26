12-річну дівчинку врятували від фашистів. Батька вбили в Маріуполі, а її насильно вивезли в Донецьк

Дочка вбитого Євгена Обедінського утримувалась у полоні в Донецьку / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України вражає звірством армії РФ. Фашисти масово бомблять наші міста, знущаються з населення і вбивають мирних громадян.

Найгарячішою точкою є Маріуполь, де окупанти фактично стирають місто з лиця землі. У березні російська армія вбила чемпіона України з водного поло Євгена Обедінського.

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Пізніше фашисти захопили в полон його 12-річну доньку Кіру. Дівчинку вивезли з Маріуполя до Донецька, де владу утримує терористична організація "ДНР".

А сьогодні стало відомо, що дівчинку вдалося врятувати. Кіру повернули до Києва. У столиці вона возз'єдналася зі своїм дідусем Олександром Обедінським.

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"Нам вдалося повернути Кіру додому, в Україну. Лікарі київського "Охматдиту" її обстежують та надають допомогу. З внучкою все добре, вона щаслива бути вдома – в Україні", – розповів Олександр Обедінський.

Раніше на фронті загинув член збірної України зі кульової стрільби Єгор Кігітов. Студент другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного потрапив під обстріл "Градами" і не зміг повністю відновитися від поранень.