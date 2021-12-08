12 із 16! Хто вже вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Реал та Інтер залишились в ЛЧ / Фото: Reuters
У вівторок, 7 грудня, відбулися заключні матчі групової стадії Ліги чемпіонів у квартетах A, B, C та D. Зокрема, Шахтар зіграв унічию із Шерифом.
Після них визначились 12 із 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У плей-офф зіграють:
- Манчестер Сіті (Англія)
- Ліверпуль (Англія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Челсі (Англія)
- Атлетіко (Іспанія)
- Реал (Іспанія)
- Інтер (Італія)
- Ювентус (Італія)
- Баварія (Німеччина)
- ПСЖ (Франція)
- Аякс (Нідерланди)
- Спортінг (Португалія)
Сьогодні визначаться ще чотири клуби, які вийдуть 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 13 грудня у Ньоні (Швейцарія).
На жаль, Шахтар та Динамо не змогли пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни останній матч у групі зіграють у гостях із Бенфікою.