7 грудня 19:45 Трансляція
ПСЖ 4
Брюгге 1
7 грудня 19:45 Трансляція
Лейпциг 2
Манчестер Сіті 1
7 грудня 21:59 Трансляція
Шахтар 1
Шериф 1
7 грудня 22:00 Трансляція
Мілан 1
Ліверпуль 2
7 грудня 22:00 Трансляція
Порту 1
Атлетіко 3
7 грудня 22:00 Трансляція
Боруссія Д 5
Бешикташ 0
7 грудня 22:00 Трансляція
Аякс 4
Спортинг 2
7 грудня 22:00 Трансляція
Реал 2
Інтер 0
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

12 із 16! Хто вже вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
8 грудня, 00:47
Сьогодні ще чотири клуби потраплять до 1/8 фіналу, а жеребкування цієї стадії турніру пройде 13 грудня без українських команд.

Реал та Інтер залишились в ЛЧ / Фото: Reuters

У вівторок, 7 грудня, відбулися заключні матчі групової стадії Ліги чемпіонів у квартетах A, B, C та D. Зокрема, Шахтар зіграв унічию із Шерифом.

Після них визначились 12 із 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У плей-офф зіграють:

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  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Челсі (Англія)
  • Атлетіко (Іспанія)
  • Реал (Іспанія)
  • Інтер (Італія)
  • Ювентус (Італія)
  • Баварія (Німеччина)
  • ПСЖ (Франція)
  • Аякс (Нідерланди)
  • Спортінг (Португалія)

Сьогодні визначаться ще чотири клуби, які вийдуть 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 13 грудня у Ньоні (Швейцарія).

На жаль, Шахтар та Динамо не змогли пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни останній матч у групі зіграють у гостях із Бенфікою.