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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

12 из 16! Кто уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
8 декабря, 00:47
Сегодня еще четыре клуба попадут в 1/8 финала, а жеребьевка этой стадии турнира пройдет 13 декабря без украинских команд

Реал и Интер остались в ЛЧ / Фото: Reuters

Во вторник, 7 декабря, состоялись заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D. В частности, Шахтер сыграл вничью с Шерифом.

После них определились 12 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф сыграют:

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  • Манчестер Сити (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Атлетико (Испания)
  • Реал (Испания)
  • Интер (Италия)
  • Ювентус (Италия)
  • Бавария (Германия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Спортинг (Португалия).

Сегодня определятся еще четыре клуба, которые выйдут 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария).

Увы, Шахтер и Динамо не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне последний матч в группе сыграют в гостях с Бенфикой.