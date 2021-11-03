1000 та 1 гол. В історичному матчі Реал обіграв Шахтар

Бензема переграв Шахтар / Фото: REUTERS

У четвертому турі Ліги чемпіонів українські фанати знову не відчули смаку перемог. Українські гранди поступилися іспанським. Вчора Динамо програло Барселоні. Сьогодні Шахтар поступився Реалу. Хоча й забив свій перший гол у турнірі.

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Матч команди розпочали дуже жваво. Вже на 6-й хвилині господарі могли відкрити рахунок після удару Модрича, але дива реакції продемонстрував Трубін.

Відповідь Шахтаря була ще гострішою. Алан Патрік пробив потужно через штрафний майданчик і Реал врятувала штанга.

А потім Мадрид забив. Найобразливіший гол після безглуздої помилки "гірників".

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Трубін у своєму штрафному майданчику віддав пас Марлону, бразилець не помітив у себе за спиною Вінісіуса, який перехопив м'яч і викотив на Бензема.

Француз забив 1000-й гол мадридців у Лізі чемпіонів. Реал став першим клубом, який досяг цієї позначки у турнірі.

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А невдовзі знову Трубін врятував донецький клуб. Голкіпер зумів ногою відбити найнебезпечніший удар Васкеса.

До кінця тайму Шахтар освоївся та зрівняв рахунок. Матвієнко закинув м'яч у штрафний Реала, Алан Патрік скинув на Фернандо, який в один дотик увігнав м'яч під поперечину. Це був перший гол українських команд у нинішній ЛЧ.

"Гірники" ледь не забили ще раз, "у роздягальню". На останній хвилині тайму Фернандо втік від оборони господарів і пробив у дальній кут, але тут уже врятував Куртуа.

Після перерви Шахтар витримав стартовий тиск іспанців і трохи відсунув гру від своїх воріт. І тієї ж миті пропустив. Просто фантастичну комбінацію провели Вінісіус, Казіміро та Бензема. Француз оформив дубль.

Наприкінці зустрічі донецький клуб пішов уперед і мало не відзначився Судаков. Його удар з-за штрафного коряво відбив Куртуа, але ніхто з партнерів не встиг на добивання.

Реал – Шахтар – 2:1

Голи: Бензема (14, 61) – Фернандо (39)

Матчі, що залишилися:

03.11: Шериф – Інтер.

24.11: Інтер – Шахтар, Шериф – Реал.

07.12: Шахтар – Шериф, Реал – Інтер.