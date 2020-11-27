Итоги второго дня чемпионата Европы по художественной гимнастике. Есть первое золото!

В эти дни в столичном Дворце спорта царит настоящий праздник спорта. Соревнования в который раз доказывают, что художественная гимнастика является не только одним из самых красивых видов спорта, но и одним из самых эмоциональным. Несмотря на отчаянную борьбу за призовые места, здесь всегда находится место для поддержки. На каждую, даже самую мелкую ошибку во время яркого выступления, многие реагируют как на собственную неудачу.

Реклама

И при этом спокойными остаются, как это ни странно, гимнастки, чего не скажешь о тренерах, у которых после соревнований наверняка появятся несколько лишних седых волос. А вот их подопечным пока нервничать никогда, все их мысли сосредоточены на турнире.

Очень сильное выступление удалось в нашей юниорке Мелании Тур с булавами в квалификации под композицию Майкла Джексона "Billie Jean". Оценка судей оказалась высокой – 23.800. Третье место в зачете с результатом 23.250 заняла Полина Карика.

"Мы все с нетерпением ждали этих соревнований. Для спортсменов это очень важно, ведь нужно держать себя в форме. Для гимнастики даже день без тренировок, это очень много. Но мы никогда не расслабляемся. Тем более сейчас, когда выступаем дома. И если на трибунах нет болельщиков, мы все равно всегда чувствуем их поддержку", – поделилась впечатлениями Мелания Тур.

Реклама

В итоге же наша сборная заняла первое место в командных соревнованиях и стала по-настоящему золотой на 36-м чемпионата Европы по художественной гимнастике! Также порадовали и наши сеньорки, в групповых соревнованиях они заняли третье место.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама