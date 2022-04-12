Успешный старт турне. Динамо уверенно победило чемпиона Польши

Команда Мирчи Луческу выиграло первый благотворительный матч. Но главное – не цифры красивые на табло, а собранные деньги в помощь родной стране

Динамо сыграло свой первый матч во время войны

Киевское Динамо провело благотворительный товарищеский матч с польской Легией из Варшавы, участником нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Чемпион Украины одержал победу благодаря голам Виталия Буяльского и Артема Беседина. Буяльский отличился на 3-й минуте, а Беседин дважды забил во втором тайме.

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Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В перерыве поединка выступили известные украинские певицы Тина Кароль, Юлия Санина (The Hardkiss), Катерина Павленко (Go_A) и Надежда Дорофеева.

Все средства от реализации билетов и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

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Дальше команде Мирчи Луческу предстоит совершить перелет в Стамбул, где 14-го числа они проведут еще один благотворительный спаринг. Соперником будет один из самых титулованных клубов Турции – Галатасарай.