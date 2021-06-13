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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Умерла мать Андрея Воронина

Александр Трикиша Александр Трикиша
13 июня, 16:38
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Скончалась мать бывшего игрока сборной Украины Андрея Воронина. Причины смерти не сообщаются. Сейчас Воронин работает в России, где тренирует Динамо
Умерла мать Андрея Воронина
Умерла мать Андрея Воронина

У бывшего игрока сборной Украины Андрея Воронина умерла мать Регина Борисовна. Об этом сообщает пресс-служба московского Динамо, где украинец сейчас работает в тренерском штабе команды.

"В семье тренера Динамо Андрея Воронина случилась трагедия – скоропостижно скончалась его мать Регина Борисовна.

Футбольный клуб Динамо выражает искренние соболезнования Андрею и его семье и скорбит вместе с ним об утрате", – написано в сообщении.

Ранее Воронин показал дочь от первого брака и поздравил с 15-летием. "Машка, как же быстро ты выросла!" – удивлялся бывший футболист.

Воронин вошел в тренерский штаб Динамо в октябре 2020 года. В клуб его позвал немец Сандро Шварц, с которым украинец выступал вместе в Майнце.

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Г
О
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0
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0
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0
0:0
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
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0
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0
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0
0:0
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0
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#
Команда
И
Г
О
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0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
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Команда
И
Г
О
1
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0
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0
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Венгрия
0
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