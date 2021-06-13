Скончалась мать бывшего игрока сборной Украины Андрея Воронина. Причины смерти не сообщаются. Сейчас Воронин работает в России, где тренирует Динамо

Умерла мать Андрея Воронина

У бывшего игрока сборной Украины Андрея Воронина умерла мать Регина Борисовна. Об этом сообщает пресс-служба московского Динамо, где украинец сейчас работает в тренерском штабе команды.

"В семье тренера Динамо Андрея Воронина случилась трагедия – скоропостижно скончалась его мать Регина Борисовна. Футбольный клуб Динамо выражает искренние соболезнования Андрею и его семье и скорбит вместе с ним об утрате", – написано в сообщении.

Ранее Воронин показал дочь от первого брака и поздравил с 15-летием. "Машка, как же быстро ты выросла!" – удивлялся бывший футболист.

Воронин вошел в тренерский штаб Динамо в октябре 2020 года. В клуб его позвал немец Сандро Шварц, с которым украинец выступал вместе в Майнце.