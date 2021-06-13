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Померла мати Андрія Вороніна

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
13 червня, 16:38
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Померла мати колишнього гравця збірної України Андрія Вороніна. Причини смерті не повідомляють. Нині Воронін працює в Росії, де тренує Динамо
Померла мати Андрія Вороніна
Померла мати Андрія Вороніна

У колишнього гравця збірної України Андрія Вороніна померла мати Регіна Борисівна. Про це повідомляє пресслужба московського Динамо, де українець тепер працює в тренерському штабі команди.

"У сім'ї тренера Динамо Андрія Вороніна сталася трагедія – раптово померла його мати Регіна Борисівна.

Футбольний клуб Динамо висловлює щирі співчуття Андрію та його сім'ї і сумує разом з ним про втрату", – написано в повідомленні.

Раніше Воронін показав дочку від першого шлюбу і привітав з 15-річчям. "Машко, як же швидко ти виросла!" – дивувався колишній футболіст.

Воронін увійшов до тренерського штабу Динамо в жовтні 2020 року. У клуб його покликав німець Сандро Шварц, з яким українець виступав разом у Майнці.

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0
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0
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#
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Г
О
1
Англія
1
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0
0:0
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0
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0
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2
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0
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0
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0
0:0
0
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Польща
0
0:0
0
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#
Команда
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О
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0
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