Померла мати колишнього гравця збірної України Андрія Вороніна. Причини смерті не повідомляють. Нині Воронін працює в Росії, де тренує Динамо

Померла мати Андрія Вороніна

У колишнього гравця збірної України Андрія Вороніна померла мати Регіна Борисівна. Про це повідомляє пресслужба московського Динамо, де українець тепер працює в тренерському штабі команди.

"У сім'ї тренера Динамо Андрія Вороніна сталася трагедія – раптово померла його мати Регіна Борисівна. Футбольний клуб Динамо висловлює щирі співчуття Андрію та його сім'ї і сумує разом з ним про втрату", – написано в повідомленні.

Раніше Воронін показав дочку від першого шлюбу і привітав з 15-річчям. "Машко, як же швидко ти виросла!" – дивувався колишній футболіст.

Воронін увійшов до тренерського штабу Динамо в жовтні 2020 року. У клуб його покликав німець Сандро Шварц, з яким українець виступав разом у Майнці.