Супергол Гармаша: Динамо выиграло в Турции (видео)

Серию контрольных матчей на турецком сборе киевское Динамо завершило на мажорной ноте

Динамо - Широки Бриег - 4:1 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В заключительном спарринге на сборе в Турции команда Мирчи Луческу обыграла Широки Бриег, идующий на пятом месте в чемпионате Боснии и Герцеговины. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу Динамо.

Динамо – Широки Бриег – 4:1

Голы: Шапаренко, 15 пен, Гармаш, 34, Ванат, 47, Шапаренко, 80 – Мужан, 68, пен

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Украшением матча стал гол в исполнении Дениса Гармаша, который с лета пробил с угла штрафной площадки – и мяч парашютом над кипером залетел в дальнюю девятку ворот Широки Бриег.

ШЕДЕВР ГАРМАША

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ВИДЕО МАТЧА

Напомним, накануне Динамо вышло в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА, обыграв по пенальти в гостях испанское Депортиво.