Роналду против Зинченко: онлайн-трансляция матча МЮ – Манчестер Сити

В субботу, 6 ноября, в английской Премьер-лиге манчестерское дерби. Юнайтед принимает Сити. Начало матча в 14:30. Мы проведем онлайн-трансляцию одного из самых ожидаемых матчей в мировом футболе.

Где смотреть дерби. В Украине поединок чемпионата Англии покажут в прямом эфире на телеканале Setanta Sports Ukraine.

Турнирные расклады. В чемпионате Англии команды провели по 10 матчей. Клуб Криштиану Роналду (МЮ) набрал 17 очков и занимает пятое место. У команды Александра Зинченко (МанСити) 20 очков и третья позиция.

История клубов. Обеим командам уже более сотни лет.

История противостояния. Премьер-лига 152 раза видела манчестерское дерби. Первое прошло 3 октября 1891 года! Тогда МЮ выиграл – 5:1

В целом, 59 раз победу праздновал Манчестер Юнайтед, 45 раз выиграл Манчестер Сити, еще 48 встреч не выявили победителя.

Пять последних встреч соперников в АПЛ:

