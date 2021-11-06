Роналду против Зинченко: онлайн-трансляция матча МЮ – Манчестер Сити

Манчестерское дерби берет свое начало с 1891 года! Команды провели уже 152 матче и больше побед у Манчестер Юнайтед. Что будет сегодня?

В субботу, 6 ноября, в английской Премьер-лиге манчестерское дерби. Юнайтед принимает Сити. Начало матча в 14:30. Мы проведем онлайн-трансляцию одного из самых ожидаемых матчей в мировом футболе.

Где смотреть дерби. В Украине поединок чемпионата Англии покажут в прямом эфире на телеканале Setanta Sports Ukraine.

Реклама

Турнирные расклады. В чемпионате Англии команды провели по 10 матчей. Клуб Криштиану Роналду (МЮ) набрал 17 очков и занимает пятое место. У команды Александра Зинченко (МанСити) 20 очков и третья позиция.

История клубов. Обеим командам уже более сотни лет.

Реклама

Манчестер Юнайтед был основан в 1878 году под названием Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй), в 1902 году изменил название на Манчестер Юнайтед. 20 раз выигрывал чемпионат Англии.

Манчестер Сити был основан в 1880 году под названием Сент Маркс (Уэст-Гортон). В 1887 году был переименован в Ардуик. С 1894 года называется Манчестер Сити. 7 раз выигрывал чемпионат Англии.

История противостояния. Премьер-лига 152 раза видела манчестерское дерби. Первое прошло 3 октября 1891 года! Тогда МЮ выиграл – 5:1

В целом, 59 раз победу праздновал Манчестер Юнайтед, 45 раз выиграл Манчестер Сити, еще 48 встреч не выявили победителя.

Пять последних встреч соперников в АПЛ:

Реклама

МанСити – МЮ – 0:2

МЮ – МанСити – 0:0

МЮ – МанСити – 2:0

МанСити – МЮ – 1:2

МЮ – МанСити – 0:2

How did our video editor do with this one, then? https://t.co/gE0eyKFXgBpic.twitter.com/LHl6isNKuM — Manchester City (@ManCity) November 5, 2021

Букмекеры о матче. Фавориты поединка гости. Котировки на победу Манчестер Сити – 1.74, на ничью – 4.10, на успех Манчестер Юнайтед – 4.60.

Вероятность исхода: МЮ – 21%, ничья – 23%, МанСити – 56%.