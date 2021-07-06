"Да, мне обидно за спортсменов": Ващук объяснился за желание ехать на ЧМ в Россию

Владислав Ващук объяснил, почему он противился запрету сборной Украины ехать на чемпионат мира в Россию. Он принимает позицию Ассоциации, но высказал мнение со стороны спортсмена

Владислав Ващук / Фото: Юрий Кузнецов

Вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук высказал свое мнение относительно отказа Украины ехать на чемпионат мира по пляжному футболу в Россию.

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"Если ассоциация приняла решение о том, что сборная не едет – значит, в этом есть смысл. И я поддержу его, каким бы не было мое личное мнение по этому вопросу. Я понимаю, что такое игра в команде. Я понимаю и разделяю политическую позицию ассоциации, но у меня есть своя точка зрения на спортивную составляющую. У меня, как у футболиста, как у спортсмена. И я высказал альтернативную точку зрения, которую вырвали из контекста и использовали как хайп для трафика в СМИ", – написал Ващук в Facebook.

Он имел в виду свой комментарий, в котором он выступал против запрета ехать в России и призывал не смешивать футбол и политику.

"Есть спорт, а есть политика. Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи. Мы говорим, что нужно популяризировать пляжный футбол, играть в него, а нам везде блокируют – сделайте то, сделайте это. Может, нам еще будут рассказывать, как играть, а как не играть?", – заявил ранее Ващук в интервью Tribuna.com.

"Да, мне больно и обидно за наших спортсменов, – продолжил Ващук. – Мне очень жаль, что так сложилось. Личное мнение мое, как спортсмена, который знает, что такое подготовка к чемпионату и что такое завоевать путевку, не совпадает с позицией функционера. Я боюсь представить, что испытывают те, для кого этот чемпионат мира был, возможно, последним шансом, ведь век спортсмена очень короткий... Последний раз Украина выходила на чемпионат мира восемь лет назад. У нас сейчас сильная сборная, как никогда.

Но… Ассоциация приняла решение, прислушавшись к рекомендациям соответствующих министерств, организаций, ведомств. Ассоциация пляжного футбола – это не один человек. Любые решения здесь принимаются коллегиально. Я первый вице-президент ассоциации, но я не являюсь единственным лицом, принимающим решение. Мое мнение – всего лишь личное мнение".

Кстати, мы уже писали, что в ФИФА быстро нашли замену Украине после отказа ехать на ЧМ в Россию. В списке участников чемпионата мира по пляжному футболу произошли изменения. Вместо Украины, которая отказалась ехать в Россию, на турнире сыграет Швейцария.