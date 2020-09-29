"Не вижу себя вне бокса". Виктор Постол хочет стать чемпионом в новой весовой категории

Виктор Постол впервые после поражения от Хосе Рамиреса пообщался с украинскими журналистами. Мы побывали на встрече и расскажем главные тезисы.

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Что тянет на родину после боев. Обычно я уезжаю на 2-3 месяца на сборы. В первую очередь, домой тянет семья. Также у меня много друзей. Когда я приезжаю, мы встречаемся, проводим время вместе. Для меня отдых – это рыбалка, охота, грибы.

Сколько будет боксировать. Когда я прилетел в аэропорт, тренер мне сказал: "Как ты двигался в этом бою, то тебе еще лет 10 боксировать!"

Что после спорта. Я задумывался над этим вопросом. Скорее всего, что я свою деятельность посвящу боксу. Может, стану тренером, или буду помогать деткам. Я всю жизнь в боксе и спорте, и другим человеком себя не вижу.

О долгой подготовке к одному сопернику. Мне достаточно двух месяцев для подготовки, чтобы привести себя в хорошую форму. Поэтому, конечно, три месяца (перед боем с Рамиресом) – много для меня. Я был немного перетренированным, уставшим.

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Если бы снова вышел на бой с Рамиресом. Когда пересмотрел поединок, то со стороны было видно, что я мало сделал для победы. Нужно было больше использовать джеб, делать больше комбинаций. Кстати, 2-3 раза я спарринговал с Рамиресом, года 4-5 лет назад. Он остался в бою таким же, каким я его помню в спаррингах.

О знаменитом тренере Фредди Роуче. Мне все нравится, тренер меня устраивает. Мне часто говорят: "Может, сменишь тренера?" Нет. Он знает мой стиль, ставит правильные задачи.

О деньгах в новом весе. В категории 66 кг (сейчас – 63) гонорары растут. Там опаснее, тяжелее бьют.

С кем хотел бы встретится. Моя мечта – боксировать с Мэнни Пакьяо. Я когда-то с ним спарринговал. Очень хочу с ним побоксировать, но, думаю, этот бой не удастся организовать.

Напомним, что в конце августа после 16-месячного перерыва в боях Виктор Постол в США вышел на битву с обладателем двух чемпионских титулов Хосе Рамиресом и дал бой американцу. Поединок, в котором аналитики называли Рамиреса явным фаворитом, продлился все отведенные для него 12 раундов.

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В итоге пришлось обращаться к судейским запискам. А они оказались очень равными: один судья показал ничью 114:114, а два других – победу Рамиреса с небольшим преимуществом (115:113, 116:112). Мы провели онлайн боя Постол – Рамирес с оценками каждого раунда.

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