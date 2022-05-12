Сборная Украины выбрала страну, где будет биться за путевку на чемпионат мира

Мужская сборная Украины по баскетболу проведет ближайшие домашние матчи квалификации чемпионата мира-2023 в Риге. Игры были перенесены еще в феврале, за несколько дней до начала войны.
1 июля Украина сыграет с Грузией, а 7-го – с Испанией. Между этими поединками команда Айнарса Багатскиса сыграет на выезде с Северной Македонией 4 июля.
Напомним, что в отборе на чемпионат мира Украина провела три матча, победив Северную Македонию и проиграв на выезде грузинам и испанцам.
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Положение в группе:
- Грузия – 3 (4);
- Испания – 3 (3);
- Украина – 1 (3);
- Северная Македония – 0 (4).
В следующий раунд отбора выйдут три лучшие команды из каждой группы.