Сборная Украины выбрала страну, где будет биться за путевку на чемпионат мира

Украинские баскетболисты вынуждены будут проводить отборочные поединки ЧМ-2023 в Латвии, где в июле сыграют против Грузии и Испании

Украинские баскетболисты будут играть в Латвии

Мужская сборная Украины по баскетболу проведет ближайшие домашние матчи квалификации чемпионата мира-2023 в Риге. Игры были перенесены еще в феврале, за несколько дней до начала войны.

1 июля Украина сыграет с Грузией, а 7-го – с Испанией. Между этими поединками команда Айнарса Багатскиса сыграет на выезде с Северной Македонией 4 июля.

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Напомним, что в отборе на чемпионат мира Украина провела три матча, победив Северную Македонию и проиграв на выезде грузинам и испанцам.

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Положение в группе:

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Грузия – 3 (4); Испания – 3 (3); Украина – 1 (3); Северная Македония – 0 (4).

В следующий раунд отбора выйдут три лучшие команды из каждой группы.