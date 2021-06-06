Звездный соперник Украины обманул Барселону ради другого гранда

Нидерландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум неожиданно изменил желанию выступать за Барселону после ухода из Ливерпуля и теперь хочет в ПСЖ

Джорджиньо Вейналдум / Фото: Twitter

Современные футболисты все реже демонстрируют привязанность или желание выступать за конкретную команду. Практически все решает финансовая сторона дела. Такая же ситуация случилась с нидерландцем Джорджиньо Вейналдумом, который в ближайшее время станет свободным агентом, посколькуо его контракт с Ливерпулем заканчивается.

В конце мая считалось решенным, что лидер Ливерпуля перед Евро убегает в Барселону. Игрок и клуб достигли устной договоренности. Однако сегодня появилась информация, что 30-летний полузащитник подпишет контракт с ПСЖ. Французский гранд перебил предложение испанского более чем в два раза.

Об этом написал в Twitter журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что каталонцы договорились с Вейналдумом еще в мае и даже запланировали время прохождения медицинского осмотра. Однако заинтересованность аргентинского тренера ПСЖ Маурисио Почеттино в Джорджиньо все изменила. Стало известно, что Барса не собирается вступать в "гонку" с французским клубом и поднимать зарплату. Оба клуба предлагали контракт на три года.

Накануне футболист Шахтера принес победу Израилю над Черногорией перед встречей с Роналду.

Напомним, сборные Нидерландов и Украины в рамках Евро-2020 сыграют в Амстердаме уже в следующее воскресенье, 13 июня.

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