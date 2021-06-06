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Футболист Шахтера принес победу Израилю перед встречей с Роналду

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
6 июня, 08:05
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Полузащитник Манор Соломон в гостевом товарищеском матче со сборной Черногории забил третий мяч за национальную команду
Манор Соломон, Израиль
Манор Соломон, Израиль / Фото: REUTERS

В субботу в Европе и Африке провели очередные товарищеские матчи. В черногорской Подгорице местная сборная уступила команде Израиля со счетом 1:3. Все мячи были забиты во второй половине второго тайма, а решающим стал удар 21-летнего хавбека Шахтера Манора Соломона.

Накануне сборную России высмеяли за фото в раздевалке.

Израильтяне забивали мячи на 67-й и 69-й минутах. Черногорцы отыграли один гол на 81-й минуте с неоднозначного пенальти, но потом еще раз пропустили в добавленное время. Победным же считается гол молодого представителя чемпионата Украины, который реализовал выход один на один с вратарем. Манор третий раз отличился в форме сборной Израиля. Смотрите обзор встречи.

Кстати, 9 июня сборная Израиля сыграет товарищеский матч с португальцами. Тем временем Криштиану Роналду скромно поздравил своих детей с днем рождения.

Также вчера сборная Швеции, которая готовится к Евро-2020, разобралась с армянами – 3:1. Хозяева играли без травмированного Златана Ибрагимовича, гости – без Генриха Мхитаряна.

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А вот команды Уэльса и Албании так и не смогли забить ни одного мяча.

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