Лидер Ливерпуля перед Евро убегает в Барселону

30-летний полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум переходит из Ливерпуля в Барселону и подпишет трехлетний контракт

Джоржиньо Вейналдум / Фото: AFP

Боссы Барселоны продолжают усиливаться с прицелом на новый сезон. Сегодня стало известно, что испанский гранд достиг договоренности с Джорджиньо Вейналдумом. Причем, титулованный хавбек сборной Нидерландов достанется каталонцам совершенно бесплатно, поскольку Ливерпуль не предложил ему длительный контракт.

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Новость о том, что Вейналдум пополнит состав Барселоны, сообщил на своей страничке в Instagram журналист-инсайдер Фабрицио Романо. Пока что стороны договорились на словах, а представители футболиста и клуба утрясают формальности. Контракт на три года будет подписан в ближайшие дни. Интересно, что зарплата полузащитника из Нидерландов понизится по сравнению с той, что была в Ливерпуле. При этом Джорджиньо отбросил предложения ПСЖ и Баварии, которые получил в последние недели.

Вейналдум играл за Ливер в 2016-2021 годах, выигрывал чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. Напомним, сборная Нидерландов – соперник украинской команды на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко поедут в Амстердам на матч 13 июня.

Появилась информация, что УЕФА накажет Барселону, Реал и Ювентус за Суперлигу изгнанием из еврокубков.

Смотрите, как Джорджиньо забивал за сборную Нидерландов: