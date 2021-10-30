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Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Сердце? Звезде Барселоны резко стало плохо во время матча

Олег Люлька
30 октября, 23:37
И это перед визитом в Киев – аргентинский форвард каталонцев Серхио Агуэро был вынужденно заменен в первом тайме поединка чемпионата Испании с Алавесом

Агуэро стало плохо на поле / Фото: ESPN

Не успели еще болельщики отойти от сердечного приступа у датчанина Кристиана Эриксена во время Евро-2020, как фанатам снова приходится хвататься за сердце.

В конце первого тайма субботнего матча Барселона – Алавес – дебютного для каталонцев после отставки Кумана и назначения временным коучем Серхи Бархуана – начало происходить нечто необъяснимое.

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33-летний форвард Барселоны кум Лионеля Месси Серхио Агуэро на ровном месте остановился и, держась руками за грудь, стал показывать, что ему плохо и нужна помощь.

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Сердце?

На поле выехал электрокар, но Агуэро, лежа на спине получивший помощь клубных врачей, встал на ноги и сам покинул поле.

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На 41-й минуте Агуэро был заменен на Филиппе Коутиньо.

Что стало причиной резкого ухудшения состояния Агуэро, Барселона пока не сообщила. После ухода с поля его увезли в больницу.

Отметим, что на момент возникновения проблем у Агуэро счет в матче не был открыт – 0:0. Позже Барселона и Алавес обменялись голами (Депай, 49 – Риоха, 52) и завершили встречу вничью – 1:1.

Во вторник, 2 ноября, Барселоне предстоит сыграть в Киеве с Динамо поединок Лиги чемпионов.