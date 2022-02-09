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Звезда украинского спорта приняла решение о своем будущем после провала на Олимпиаде

Олег Люлька
9 февраля, 16:01
Знаменитая саблистка Ольга Харлан не намерена заканчивать карьеру после неудачи на Играх в Токио – фехтовальщица начинает путь к Парижу-2024

Ольга Харлан продолжит фехтовать / Фото: Reuters

31-летняя Ольга Харлан, на летней Олимпиаде в Токио сенсационно проигравшая уже в первом раунде фехтовального турнира, определилась относительно своего будущего.

Легенда украинского спорта, взяв время на раздумья и отдых, решила таки продолжать карьеру.

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Об этом сообщает Tribuna.com.

Ольга Харлан / Фото: FIE

Ольга уже вернулась к тренировкам. С понедельника она работает со сборной Украины на олимпийской базе в Конче-Заспе.

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Возвращение Харлан на фехтовальную дорожку планируется на этапе Кубка мира, который пройдет в Афинах в начале марта.

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Напомним, Харлан – олимпийская чемпионка Пекина-2008, также у нее есть серебро и две бронзы Олимпиад плюс шесть побед на чемпионатах мира.

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Ольга Харлан и ее возлюбленный – итальянец Луиджи Самеле / Фото: Instagram

После прошлогоднего фиаско на Играх в Токио Харлан участвовала в танцевальном проекте на ТВ.

А недавно Ольга поделилась горем – умер ее пес Верон.