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Брентфорд --
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Мілан --
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Ювентус --
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Зірка українського спорту ухвалила рішення про своє майбутнє після провалу на Олімпіаді

Олег Люлька
9 лютого, 16:01
Знаменита шаблістка Ольга Харлан не має наміру закінчувати кар'єру після невдачі на Іграх у Токіо – фехтувальниця починає шлях до Парижа-2024

Ольга Харлан фехтуватиме і далі / Фото: Reuters

31-річна Ольга Харлан, на літній Олімпіаді в Токіо сенсаційно програла вже у першому раунді фехтувального турніру, визначилася щодо свого майбутнього.

Легенда українського спорту, взявши час на роздуми та відпочинок, вирішила таки продовжувати кар'єру.

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Про це повідомляє Tribuna.com.

Ольга Харлан / Фото: FIE

Ольга вже повернулася до тренувань. З понеділка вона працює зі збірною України на олімпійській базі у Кончі-Заспі.

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Повернення Харлан на фехтувальну доріжку заплановано на етапі Кубка світу, який відбудеться в Афінах на початку березня.

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Харлан – олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, також має срібло і дві бронзи Олімпіад плюс шість перемог на чемпіонатах світу.

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Ольга Харлан та її коханий – італієць Луїджі Самеле / Фото: Instagram

Після торішнього фіаско на Іграх у Токіо Харлан брала участь у танцювальному проєкті на ТБ.

А нещодавно Ольга поділилася горем – помер її пес Верон.