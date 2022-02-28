8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Звезда мирового бокса: "Молюсь за всех бойцов в Украине!"

Сергей Шаховец
28 февраля, 11:13
Американский боксер Райан Гарсия поддержал всех защитников Украины, которые сражаются с российскими оккупантами

Райан Гарсия поддержал украинских боксеров, ставших на защиту своей Родины / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Непобежденный американский проспект Райан Гарсия публично высказал свою гражданскую позицию, поддержав украинское государство в трудную минуту. При этом Гарсия не забыл упомянуть своих украинских коллег.

"Молюсь за всех бойцов в Украине, которые сражаются за свою страну.

Мое сердце с вами. Возвращайтесь целыми", – написал Райан Гарсия на своей странице в Twitter, отметив в публикации Василия Ломаченко, Владимира Кличко и Александра Усика.

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Напомним, Владимир Кличко еще в начале февраля записался в бригаду территориальной обороны Киева.

Владимир Кличко подает документы

А вчера стало известно, что конкурент экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко вступил в ряды Белгород-Днестровского батальона территориальной обороны.

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Ломаченко – в теробороне / Фото: Facebook