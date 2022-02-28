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Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
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Зірка світового боксу: "Молюсь за всіх бійців в Україні!"

Сергій Шаховець
28 лютого, 11:13
Американський боксер Раян Гарсія підтримав усіх захисників України, які борються з російськими окупантами

Райан Гарсія підтримав українських боксерів, які стали на захист своєї Батьківщини / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Непереможений американський проспект Раян Гарсія публічно висловив свою громадянську позицію, підтримавши українську державу у скрутну хвилину. При цьому Гарсія не забув згадати своїх українських колег.

"Молюся за всіх бійців в Україні, які борються за свою країну.

Моє серце з вами. Повертайтеся цілими", – написав Раян Гарсія на своїй сторінці у Twitter, позначивши в публікації Василя Ломаченка, Володимира Кличка та Олександра Усика.

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Нагадаємо, Володимир Кличко ще на початку лютого записався до бригади територіальної оборони Києва.

Володимир Кличко подає документи

А вчора стало відомо, що конкурент ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вступив до лав Білгород-Дністровського батальйону територіальної оборони.

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Ломаченко – у теробороні / Фото: Facebook