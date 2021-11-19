Звезда Голливуда просила Шевченко: Бей меня сильнее

Холли Берри пригласила в свой фильм Валентину Шевченко

Чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко рассказала, как проходили съемки фильма "Удары", где она исполнила маленькую роль.

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Режиссером и главной героиней фильма была лауреат премии "Оскар" Холли Берри.

"Главное по замыслу Берри – все должно быть предельно реалистично. Она считала, что бой должен получиться настоящим. Она говорила: "Валентина, ты должна бить меня сильнее". А я такая: "Холли, я не уверена". Но она не уступала: "Нет, ты должна так ударить меня, чтобы я это действительно почувствовала", – приводит слова Шевченко Чемпионат.

Фильм "Удары" – спортивная драма, которая рассказывает о бывшей чемпионке по смешанным единоборствам, которой необходимо вернуть утраченное как на ринге, так и за его пределами.

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Джеки Джастис уходит из спорта с большим позором, после чего её начинают преследовать неудачи. Но все меняется, когда ее бойфренд и по совместительству менеджер Дэзи уговаривает героиню участвовать в жестокой подпольной схватке.

Напомним, что свой последний поединок Валентина Шевченко провела в сентябре. Она нокаутировала Лорен Мерфи и защитила чемпионское звание.