Шевченко в образе девушки Бонда. Таких фото вы еще не видели

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко опубликовала новый пост в Instagram. Спортсменка предстала в образе девушки Джеймса Бонда.
"Смотрите "Не время умирать", – подписала снимок чемпионка.
Кстати, ранее Валентина призналась, что ее вдохновляет этот киногерой.
"Я не шпионка. Но Джеймс Бонд многое умел. Хорошо водил машины, самолеты и яхты. Он все умел, стрелял с обеих рук. Меня вдохновляет такой пример. Хочу быть таким человеком, больше узнавать учиться. Так и стараюсь жить", – говорила Шевченко.
Надо сказать, что прозвище Валентины Шевченко – Пуля. Не только за молниеносные удары в октагоне. Шевченко еще увлекается стрельбой.
Напомним, что свой последний поединок Валентина Шевченко провела в сентябре. Она нокаутировала Лорен Мерфи и защитила чемпионское звание.
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