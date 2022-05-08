Золотой рекорд. Украина лидирует на Дефлимпиаде-2021

Новый рекорд Украины на Дефлимпиаде-2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Дефлимпийская сборная Украины продолжает покорять мир. Шестой день соревнований в Бразилии подарил две новых победы и всего 6 медалей. Всего Украина уже имеет 31 золотую награду – это рекорд по этому показателю на Дефлимпийских играх. А соревнования еще будут продолжаться неделю.

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Большинство успехов украинцев за 7 мая были достигнуты в плавании. Чемпионом на дистанции 200 метров брасом стал Алексей Коломиец.

Украинским золотом завершилась смешанная эстафета по спортивному ориентированию – чемпионами Дефлимпиады-2021 стали Яна Мельник, Анна Андросович, Дмитрий Левин и Дмитрий Плахотник.

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Таким образом, всего на мировом турнире украинцы уже добыли 64 медали: 31 – золото, 15 – серебро, 18 бронза. Благодаря таким результатам Украина продолжает занимать лидирующую позицию на Дефлимпиаде-2021, где соревнуются спортсмены с нарушением слуха.

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Паралимпийская сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Там ее соперником станет Ирландия.