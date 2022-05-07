Превзошли все ожидания. Украина штампует медали на Дефлимпиаде-2021

В пятый день Дефлимпийских игр, проходящих в Бразилии, украинские спортсмены завоевали 12 наград

Сборная Украины лидирует в медальном зачете Дефлимпиады-2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Украины продолжает триумфальное выступление на летней Дефлимпиаде-2021. В пятый соревновательный день наши спортсмены получили 12 наград в пяти видах спорта: настольном теннисе, плавании, пулевой стрельбе, велоспорте и спортивном ориентировании. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет.

Украинские дефлимпийцы выиграли 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые медали. У велосипедистки Елисаветы Топчанюк уже три награды высшей пробы на Дефлимпиаде-2021. Больше золотых медалей только в активе пловца Ильи Султанова – четыре.

Реклама

Успешно выступили представители Украины в спортивном ориентировании – и в мужских, и в женских соревнованиях наши спортсмены сумели занять весь подиум.

Реклама

Все медали Украины четвертого дня Дефлимпиады-2021:

Золото: велоспорт – Елисавета Топчанюк (шоссейная гонка), спортивная ориентирование – Назар Левицкий (мужчины) и Анна Федосеева (женщины), настольный теннис – мужчины команда и женщины команда.

велоспорт – Елисавета Топчанюк (шоссейная гонка), спортивная ориентирование – Назар Левицкий (мужчины) и Анна Федосеева (женщины), настольный теннис – мужчины команда и женщины команда. Серебро: спортивное ориентирование – Дмитрий Плахотник (мужчины) и Анна Андросович (женщины), пулевая стрельба – Алексей Лазебник (10 м, пневматический пистолет), плавание – смешанная эстафета 4х100 м.

спортивное ориентирование – Дмитрий Плахотник (мужчины) и Анна Андросович (женщины), пулевая стрельба – Алексей Лазебник (10 м, пневматический пистолет), плавание – смешанная эстафета 4х100 м. Бронза: спортивная ориентировка – Дмитрий Левин (мужчины) и Яна Мельник (женщины), плавание – Владислав Кремляков (50 м, спина).

Украина продолжает лидировать в медальном зачете Дефлимпиады-2021. Всего у сборной 58 наград, из которых 29 золотых.

Реклама

Напомним, что в четвертый день соревнований наши дефлимпийцы выиграли 8 медалей.

Дефлимпийские игры проходят в Бразилии с 1 по 15 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены с нарушением слуха. Всего будет разыграно 209 комплектов наград.

На последних трех Дефлимпиадах Украина финишировала второй в медальном зачете, единственное первое место по этому показателю – в 2003 году.

Елизавета Топчанюк (велоспорт) и команда украинских каратистов завоевали золотые медали / Фото: НОК Украины

Сборные России и Беларуси не допущены к соревнованиям из-за войны в Украине.