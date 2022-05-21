"Знала, что некоторые футболисты нытики". Астафьева поставила на место кентов

Популярная певица и модель Даша Астфьева не оставила без внимания критику Александра Алиева о том, что она пиариться на скандале с Артемом Милевским.

Свой ответ экс-игрокам Динамо поп-дива опубликовала в Twitter.

"Знала, что некоторые футболисты нытики… но с*ка, не думала, что настолько… Уже месяц я "пиарюсь".

При том, что об этой ситуации я ответила однажды, на четкий вопрос человека, который видел ее. Уже подключились братики, сватики. Ждем родителей?", – написала Астафьева.