"Знала, что некоторые футболисты нытики". Астафьева поставила на место кентов

Астафьева ответила Милевскому и Алиеву / Фото: Коллаж: Сегодня
Популярная певица и модель Даша Астфьева не оставила без внимания критику Александра Алиева о том, что она пиариться на скандале с Артемом Милевским.
Свой ответ экс-игрокам Динамо поп-дива опубликовала в Twitter.
"Знала, что некоторые футболисты нытики… но с*ка, не думала, что настолько… Уже месяц я "пиарюсь".
При том, что об этой ситуации я ответила однажды, на четкий вопрос человека, который видел ее. Уже подключились братики, сватики. Ждем родителей?", – написала Астафьева.
Напомним, в начале мая разгорелся скандал между популярной певицей Дашей Астафьевой и футболистом Артемом Милевским. Девушка обвинила экс-игрока Динамо в попрошайничестве.
Астафьева нынче является волонтером в одном из ресторанов и, по ее информации, пересеклась с Милей, который выпрашивал бесплатный суп. Позже сам Милевский высмеял Астафьеву за эти слова.