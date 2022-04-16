Зинченко вернулся в основу для битвы с Салахом! Стартовые составы на матч Ман Сити – Ливерпуль

Александр Зинченко мчится к своему очередному трофею / Фото: Getty Images

Сегодня пройдет первый полуфинал Кубка Англии по футболу. В нем встретятся нынешние лидеры АПЛ – Ман Сити и Ливерпуль. Игра пройдет на стадионе "Уэмбли" и начнется в 17:30. На нашем сайте пройдет онлайн матча Манчестер Сити – Ливерпуль.

Тем временем, Пеп Гвардиола и Юрген Клопп объявили стартовые составы на поединок. Украинский игрок Сити Александр Зинченко возвращается в основу и займет место на левом фланге защиты. В целом состав манкунианцев далек от идеального.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ: Штеффен – Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко – Фернандиньо, Бернарду Силва – Фоден, Грилиш, Стерлинг – Жезус.

Мерсисайдцы же дали отдых некоторым лидерам посреди недели в Лиге чемпионов против Бенфики. Сегодня в старт возвращаются ван Дейк, Александер-Арнольд, Робертсон, а также Салах и Мане.

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ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Кейта, Алькантара – Мане, Салах, Луис Диас.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Ливерпуль? В прямом эфире поединок будет показан на телеканале Setanta Sports. Также в онлайне игру можно посмотреть на OLL.TV.

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Кто фаворит? По мнению букмекеров, шансы на выход в финал примерно равные. Коэффициент на успех манкунианцев составляет 1.86 (вероятность – 51%), тогда как на мерсисайдцев – 1.94 (или же 49%).