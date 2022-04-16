Зінченко повернувся в основу для битви із Салахом! Стартові склади на матч Ман Сіті – Ліверпуль

Олександр Зінченко мчить до свого чергового трофея / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться перший півфінал Кубку Англії з футболу. У ньому зустрінуться нинішні лідери АПЛ – Ман Сіті та Ліверпуль. Гра пройде на стадіоні "Вемблі" й розпочнеться о 17:30. На нашому сайті дивіться онлайн матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль.

Тим часом Пеп Гвардіола та Юрген Клопп оголосили стартові склади на поєдинок. Український гравець Сіті Олександр Зінченко повертається в основу та займе місце на лівому фланзі захисту. Загалом склад манкуніанців далекий від ідеального.

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МАНЧЕСТЕР СІТІ : Штеффен – Канселу, Стоунз, Аке, Зінченко – Фернандіньйо, Бернарду Сілва – Фоден, Гриліш, Стерлінг – Жезус.

Мерсисайдці дали відпочинок деяким лідерам серед тижня в Лізі чемпіонів проти Бенфіки. Сьогодні у старт повертаються ван Дейк, Александер-Арнольд, Робертсон, а також Салах та Мане.

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ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабіньйо, Кейта, Алькантара – Мане, Салах, Луїс Діас.

Де дивитись матч Манчестер Сіті – Ліверпуль? У прямому ефірі поєдинок буде показано на телеканалі Setanta Sports. Онлайн гру можна подивитися на OLL.TV.

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Хто переможець? На думку букмекерів, шанси на вихід у фінал приблизно рівні. Коефіцієнт на успіх манкуніанців становить 1.86 (ймовірність – 51%), тоді як мерсисайдців – 1.94 (або 49%).