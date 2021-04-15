Зинченко привезет в Украину Кубок чемпионов: котировки на решающую часть ЛЧ

Аналитики предрекают, что в полуфинале турнира Манчестер Сити с Зинченко справится с ПСЖ, а затем в главном матче соревнований переиграет и Реал Лунина

Александр Зинченко привезет трофей Лиги чемпионов в Украину. К этому склоняются аналитики букмекерских контор, обнародовавшие котировки на решающие поединки плей-офф самого престижного еврокубка.

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Согласно котировкам букмекеров, в 1/2 финала Манчестер Сити с Александром Зинченко пройдет ПСЖ, тогда как Реал Андрея Лунина окажется сильнее Челси. А в финале 29 мая в Стамбуле команда Зинченко обыграет клуб Лунина.

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Реал – Челси

27 апреля – 5 мая

Котировки на проход: 1.93 (51%) – 1.96 (49%)

ПСЖ – Манчестер Сити

28 апреля – 4 мая

Котировки на проход: 2.59 (37%) – 1.55 (63%)

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Котировки на победителя ЛЧ

Манчестер Сити – 2.25

Пари Сен-Жермен – 4.20

Реал Мадрид – 4.80

Челси – 5.30

Андрей Шевченко / Фото: Instagram

Анатолий Тимощук

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Отметим, что ранее лишь двое украинцев выигрывали Лигу чемпионов. В 2003-м это удалось Андрею Шевченко, забившему решающий пенальти в финале своего Милана против Ювентуса. А десять лет спустя Анатолий Тимощук просидел на скамейке весь матч своей Баварии против дортмундской Боруссии (2:1), однако первым из футболистов мюнхенской команды пошел за медалью на награждении.

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003