8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
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Интер --
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Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
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Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Зинченко плачет: Манчестер Сити, Эвертон и фаны послали Путина и поддержали Украину (видео)

Олег Люлька, Андрей Трофимов
26 февраля, 20:47
Весь стадион "Гудисон Парк" в Ливерпуле, заполненный десятками тысяч болельщиков, стоя аплодировал Украине – Зинченко и Миколенко не смогли сдержать слез

МанСити и Эвертон - с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Футболисты Эвертона и Манчестер Сити, в эти минуты играющие друг с другом в английской Премьер-лиге, передали заряд поддержки Украине в войне против агрессора – России.

Игроки Эвертона вышли на поле с украинскими флагами, футболисты Манчестер Сити – в футболках с украинским флагом и надписью "Нет войне".

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При этом на экране ливерпульской арены "Гудисон Парк" был изображен украинский флаг со словами: "Остановите Путина. Остановите войну". Многие болельщики принесли с собой сине-желтые флаги, плакаты "Fuck Putin".

Напомним, за Эвертон играет Виталий Миколенко (на трибунах был большой баннер с его изображением и надписью "Мы вместе с Украиной"), за Манчестер Сити – Александр Зинченко. Оба, обнявшись перед игрой, провели матч на скамейках запасных. МанСити выиграл 1:0.

При этом во время аплодисментов десятков тысяч болельщиков на стадионе в поддержку Украины ни Зинченко, ни Миколенко не сумели сдержать эмоций, заплакав.

Напомним, накануне Зинченко пожелал мучительной смерти Путину.

Зинченко не отказывается от своих слов о Путине / Фото: Коллаж: Сегодня