Зинченко плачет: Манчестер Сити, Эвертон и фаны послали Путина и поддержали Украину (видео)

МанСити и Эвертон - с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Футболисты Эвертона и Манчестер Сити, в эти минуты играющие друг с другом в английской Премьер-лиге, передали заряд поддержки Украине в войне против агрессора – России.

Игроки Эвертона вышли на поле с украинскими флагами, футболисты Манчестер Сити – в футболках с украинским флагом и надписью "Нет войне".

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При этом на экране ливерпульской арены "Гудисон Парк" был изображен украинский флаг со словами: "Остановите Путина. Остановите войну". Многие болельщики принесли с собой сине-желтые флаги, плакаты "Fuck Putin".

Напомним, за Эвертон играет Виталий Миколенко (на трибунах был большой баннер с его изображением и надписью "Мы вместе с Украиной"), за Манчестер Сити – Александр Зинченко. Оба, обнявшись перед игрой, провели матч на скамейках запасных. МанСити выиграл 1:0.

При этом во время аплодисментов десятков тысяч болельщиков на стадионе в поддержку Украины ни Зинченко, ни Миколенко не сумели сдержать эмоций, заплакав.

Напомним, накануне Зинченко пожелал мучительной смерти Путину.