Зінченко плаче: Манчестер Сіті, Евертон та фани послали Путіна та підтримали Україну (відео)

МанСіті і Евертон - з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Футболісти Евертона та Манчестер Сіті, які зараз грають один з одним в англійській Прем'єр-лізі, передали заряд підтримки Україні у війні проти агресора – Росії.

Гравці Евертона вийшли на поле з українськими прапорами, футболісти Манчестер Сіті – у футболках з українським прапором та написом "Ні війні".

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При цьому на екрані ліверпульської арени "Гудісон Парк" було зображено український прапор зі словами: "Зупиніть Путіна. Зупиніть війну". Багато уболівальників принесли із собою синьо-жовті прапори, плакати "Fuck Putin".

Нагадаємо, за Евертон грає Віталій Миколенко (на трибунах був великий банер із його зображенням та написом "Ми разом з Україною"), за Манчестер Сіті – Олександр Зінченко. Обидва, обнявшись перед грою, провели матч на лавах запасних. МанСіті виграв 1:0.

При цьому під час оплесків десятків тисяч уболівальників на стадіоні на підтримку України ні Зінченко, ні Миколенко не змогли стримати емоцій, заплакавши.

Нагадаємо, напередодні Зінченко побажав жахливої смерті Путіну.