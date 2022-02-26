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Ворскла --
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Верес --
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Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
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Колос --
5 березня 00:00
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Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
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Зінченко плаче: Манчестер Сіті, Евертон та фани послали Путіна та підтримали Україну (відео)

Олег Люлька, Андрій Трофімов
26 лютого, 20:47
Весь стадіон "Гудісон Парк" у Ліверпулі, заповнений десятками тисяч уболівальників, стоячи аплодував Україні – Зінченко та Миколенко не змогли стримати сліз

МанСіті і Евертон - з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Футболісти Евертона та Манчестер Сіті, які зараз грають один з одним в англійській Прем'єр-лізі, передали заряд підтримки Україні у війні проти агресора – Росії.

Гравці Евертона вийшли на поле з українськими прапорами, футболісти Манчестер Сіті – у футболках з українським прапором та написом "Ні війні".

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При цьому на екрані ліверпульської арени "Гудісон Парк" було зображено український прапор зі словами: "Зупиніть Путіна. Зупиніть війну". Багато уболівальників принесли із собою синьо-жовті прапори, плакати "Fuck Putin".

Нагадаємо, за Евертон грає Віталій Миколенко (на трибунах був великий банер із його зображенням та написом "Ми разом з Україною"), за Манчестер Сіті – Олександр Зінченко. Обидва, обнявшись перед грою, провели матч на лавах запасних. МанСіті виграв 1:0.

При цьому під час оплесків десятків тисяч уболівальників на стадіоні на підтримку України ні Зінченко, ні Миколенко не змогли стримати емоцій, заплакавши.

Нагадаємо, напередодні Зінченко побажав жахливої смерті Путіну.

Зінченко не відмовляється від своїх слів про Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні