Зинченко не попал в тройку лучших в сборной Украины на Евро. Эксперты удивили оценками

Бывший защитник Сергей Дирявка и экс-вратарь Юрий Вирт, которые стали тренерами, назвали украинцев, проявивших себя на чемпионате Европы

Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Шевченко в матче против Швеции / Фото: Reuters

Подопечные Андрея Шевченко покинули главный турнир года на стадии четвертьфинала, а на родине продолжают подводить итоги их выступления. Неординарные мысли высказали хорошо известные в Украине специалисты Сергей Дирявка и Юрий Вирт, которые в свое время привлекались в ряды сборной Украины. Оба тренера не включили в число троих лучших Александра Зинченко из Манчестер Сити. Хотя, например, аналитики WhoScored поставили его на первое место.

Накануне форвард сборной Украины приручил козла, а жена ушла в будущее.

50-летний уроженец Днепра Дирявка в тройку лучших включил Андрея Ярмоленко, Георгия Бущана и Илью Забарного. Его слова приводит сегодня сайт zbrirna.com:

"Думаю, что главный тренер сборной не совсем доволен результатом, многое не получилось. Я бы поставил команде четыре с минусом. Была тактическая гибкость, команда старалась не отходить от своего стиля игры, все время пытаясь через пас выходить из обороны. Мне понравилась форма Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко, который был заряжен на борьбу. Очень порадовал Илья Забарный, сыгравший уверенно на разных позициях. К минусам я бы отнес не оптимальное состояние лидеров – Александра Зинченко и Руслана Малиновского".

47-летний львовянин Юрий Вирт также оценил Ярмоленко и Бущана, но в ТОП-3 внес еще Яремчука:

"Мне понравился характер, который проявили с Нидерландами. Что-то подобное произошло и в матче со Швецией, когда сборная получила приличную и справедливую порцию критики после встречи с Австрией. Команда абсолютно не была готова к игре с австрийцами. Это вопрос к тренерскому штабу. На протяжении ЧЕ были большие перепады в действиях коллектива, не хватало сбалансированности. Ротация была очень маленькой, свежести явно не хватало. Проигрывая без вариантов англичанам, стоило раньше попробовать других ребят".

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