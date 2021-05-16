Зидан уходит из Реала второй раз. Кто заменит тренера-рекордсмена

Зинедин Зидан / Фото: Reuters

Один из самых титулованных футбольных клубов планеты в ближайшее время снова останется без главного тренера. 48-летний Зинедин Зидан снова уходит из Реала, о чем сам сообщил своим подопечным в раздевалке еще перед матчем с Севильей на прошлой неделе.

Недавно в тренера Реала бросили бутылкой.

Информацию об отставке француза распространило издание Onda Cero.

В Лиге чемпионов Реал дошел до полуфинала, а в чемпионате Испании ему осталось сыграть два матча: сегодня – с Атлетиком, через неделю – с Вильярреалом. "Сливочные" на два очка отстают от Атлетико и на столько же опережают Барселону. Напомним, Зидан уже тренировал Реал в 2016-2018 годах и трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов, чего не удавалось ни одному тренеру. Вернулся в клуб он в марте 2019-го, сменив Сантьяго Солари.

Реклама

Читайте также: как звезды спорта пробовали себя в кино.

Главными кандидатами на замену Зизу считаются Массимилиано Аллегри и Рауль. 53-летний итальянец является безработным уже два года, а перед этим тренировал Милан и Ювентус, с которым пять раз подряд выигрывал Серию А. Легендарный же в прошлом игрок Рауль сейчас тренирует молодежь Реала.

Смотрите, как Реал уступил Челси в полуфинале Лиги чемпионов: