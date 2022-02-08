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Жуткое зрелище: чемпиону UFC прооперировали руку (фото)

Сергей Шаховец
8 февраля, 15:25
Выступления бойцов MMA всегда чреваты травмами. Спортсменам не раз приходится ложится под хирургический нож после поединков

Камару Усман победил Колби Ковингтона на турнире UFC 268 / Фото: REUTERS

Президент UFC Дэйна Уайт в своем Twitter опубликовал несколько фотоснимков во время хирургической операции на руке чемпиона промоушена в полусреднем весе Камару Усмана. Прямо скажем, зрелище не для слабонервеных.

"Сегодня лучшему бойцу pound-for-pound в мире Камару Усману сделали операцию на связках руки. Фото до и после. Скоро увидимся, чемп", – подписал снимки Уайт.

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Напомним, в ноябре прошлого года 34-летний нигериец успешно защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе в поединке против Колби Ковингтона.

"Нигерийский Кошмар" получил перелом во время подготовки к поединку, но все же вышел в октагон и держал победу единогласным решением судей – 48:47, 48:47 и 49:46. Его соперник завершил бой с окровавленным лицом.

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Ранее мы рассказывали, как харьковскому бойцу Денису Бондарю, по прозвищу Псих, выломали руку в дебютном поединке в США.