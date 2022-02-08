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Моторошне видовище: чемпіону UFC прооперували руку (фото)

Сергій Шаховець
8 лютого, 15:25
Виступи бійців MMA завжди можуть призвести до травм. Спортсменам неодноразово доводиться лягати під хірургічний ніж після поєдинків

Камару Усман переміг Колбі Ковінгтона на турнірі UFC 268 / Фото: REUTERS

Президент UFC Дейна Вайт у своєму Twitter опублікував кілька фотознімків під час хірургічної операції на руці чемпіона промоушена у напівсередній вазі Камару Усмана. Скажемо відверто, видовище не для людей зі слабкими нервами.

"Сьогодні найкращому бійцю pound-for-pound у світі Камару Усману зробили операцію на зв'язках руки. Фото до і після. Незабаром побачимося, чемпіон", – підписав знімки Вайт.

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Нагадаємо, у листопаді минулого року 34-річний нігерієць успішно захистив титул чемпіона UFC у напівсередній вазі у поєдинку проти Колбі Ковінгтона.

"Нігерійський Кошмар" отримав перелом під час підготовки до поєдинку, але все ж таки вийшов у октагон і тримав перемогу одноголосним рішенням суддів – 48:47, 48:47 та 49:46. Його суперник завершив бій із закривавленим обличчям.

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Раніше ми розповідали, як харківському бійцю Денису Бондарю, на прізвисько Псих, виламали руку у дебютному поєдинку у США.