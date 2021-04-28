Жуткая травма на ЧМ по хоккею: финна в матче с Россией увезли со льда на носилках

В поединке против россиян во второй игровой день в американском Фриско Финляндия под конец третьего периода потеряла одного из своих лидеров, но отыграла две шайбы

Россия - Финляндия/Фото iihf.com

В матче второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею-2021 (U18) в американском Фриско настоящий триллер устроили сборные Финляндии и России. Встреча на льду "Комерика-центра" завершилась победой Суоми по буллитам – 4:3. Но запомнилась встреча и жуткой травмой. Ранее белорус забил шедевральный гол на чемпионате мира по хоккею.

Тяжелое повреждения получил нападающий сборной Финляндии Оливер Капанен. В конце третьего периода финский хоккеист зацепился за конек защитника россиян Николая Макарова и опасно влетел головой в борт, после чего не смог подняться со льда. На площадку вышли врачи, которые зафиксировали Капанену шею, а затем увезли на носилках.

Пауза в игре продлилась около 10 минут, после чего финны буквально за несколько минут смогли отыграться, уступая в счете 1:3. После игроки Суоми смогли добиться победы в серии послематчевых буллитов.

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"Наши врачи говорят, что Капанен в порядке. У него болит шея и голова, но никаких рисков нет. Наши игроки вздохнули с облегчением, узнав эти новости. Мы смогли сосредоточиться на игре, но с другой стороны, это один из наших ребят, наш друг. Но сейчас с ним все в порядке", – цитирует тренера сборной Финляндии Петри Карьялайнена Чемпионат

Ранее капитана сборной России не пустили в США на чемпионат мира по хоккею.

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