"Жуткая энергетика": Беленюк побывал в лагере смерти

По словам спортсмена-депутата, он решил прикоснуться к страшной истории, хотя многие его знакомые отказались от экскурсии по Освенциму

Спортсмен-депутат Жан Беленюк / Фото: Instagram

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат ВР Жан Беленюк побывал на экскурсии в концентрационном лагере смерти Освенцим и поделился впечатлениями от "прикосновения к страшной истории" в Польше.

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"Честно говоря, давно планировал побывать, взглянуть собственными глазами, задать все интересующие вопросы. На фото перрон, который встретил не менее 1 300 000 человек, 85% из которых встречали свою смерть буквально сразу по приезду в газовых камерах, остальные же, за редким исключением, ее встречали в нечеловеческих условиях проживания и эксплуатации при изнурительных работах", – написал у себя в Instagram Жан Беленюк





"Экскурсия довольно продолжительная, порядка 3,5 часов! Хоть погода была достаточно знойная и мест, чтобы укрыться от солнца, было не так много, женщина-экскурсовод полностью смогла нас увлечь, окунув в ужасающую историю данного места. Все прошло на одном дыхании!"





"Многие наши ребята отказались от экскурсии, ссылаясь на жуткую атмосферу и энергетику локации. Не знаю.. Тут, наверное, каждый сам решает для себя. Для меня главное лишь одно – не нужно бояться познавать историю, какой бы она ужасающей не была, нужно бояться повторно допускать ужасные ошибки прошлого!" – заключил Беленюк

Отметим, что Беленюк готовится побороться за победу на Олимпиаде к Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. А в апреле Жан взял лишь "бронзу" на чемпионате Европы.