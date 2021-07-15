Журналист шантажировал президента Реала, требовав за молчание огромные деньги

Испанский журналист Хосе Антонио Абеллана хотел разбогатеть на аудиозаписях, где глава мадридского Реала Флорентино Перес поливает грязью футболистов и тренеров

Карло Анчелотти и Флорентино Перес / Фото: Real Madrid

Журналист Хосе Антонио Абеллана десять лет назад шантажировал Реал публикацией скандальных аудиозаписей президента президента мадридцев Флорентино Переса и требовал очень кругленькую сумму за свое молчание.

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На записях, которые попали в руки к работнику СМИ, перес критиковал вратаря Реала Икера Касильяса, португальского нападающего Криштиану Роналду, испанского голеадора Рауля, экс-тренера Королевского клуба Жозе Моуринью и других бывших игроков и наставников клуба.

В 2011 году журналист и вице-президент Реала Эдуардо Фернандес де Блас встретились в одном из мадридских ресторанов, и Абеллана предложил уничтожить файлы за 10 млн евро. Но мадридский клуб ответил отказом. Об этой истории рассказал журналист Карлос Бустильо в эфире программы El Transistor на радиостанции Onda Cero.

Напомним, что на этой неделе расшифровки аудиозаписей были опубликованы газетой El Confidencial. На них Перес сказал, что Роналду – идиот, больной человек. А Рауль и Касильяс – величайшие аферы Реала.

Ранее Перес хотел сократить длительность матчей в Суперлиге.