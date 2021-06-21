Жозе Моуринью обещает Рамосу баснословную зарплату в Риме

Тренер Ромы хочет пригласить в свою команду легендарного испанского защитника, которого выгнали из Реала после 16 лет в клубе

Серхио Рамос может перейти в Рому / Фото: AFP

На прошлой неделе стало известно, что Серхио Рамос покидает Реал. Защитник выступал в мадридском клубе с 2005 года.

Но в 35 лет Рамос не собирается завершать карьеру. И может перебраться в Италию. Руководство Ромы прикладывает максимум усилий, чтобы заполучить Серхио.

Не секрет, что испанца хочет видеть в команде новый главный тренер Жозе Моуринью. Римляне уже предложили футболисту контракт с окладом 7,5 млн евро. Рамос взял время подумать.

Напомним, что Серхио Рамос и Жозе Моуринью работали вместе в Реале.

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С Королевским клубом Серхио Рамос пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны и четырежды – Суперкубок.

Четыре раза Рамос вместе с Реалом выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и четыре раза клубный чемпионат мира.

Последний сезон защитник не может записать себе в актив. Клуб не выиграл ни одного турнира, а сам Рамос оказался вне заявки сборной Испании на Евро-2020.