Жестокое поздравление с днем рождения: игрока сборной Украины изваляли в муке и яйцах

Виталий Миколенко в свой день рождения стал жертвой розыгрыша со стороны партнеров по сборной Украины. Игроки забросали его яйцами и мукой, а именинник принял сюрприз с улыбкой

Оригинальное поздравление от игроков сборной Украины

Сегодня защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко отмечает 22-й день рождения. Праздник застал игрока в расположении национальной команды в Харькове, которая готовится к Евро-2020.

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По этой причине поздравлять именинника первыми вызвались партнеры по сборной. Однако "подарок" они приготовили ему достаточно оригинальный – пока Миколенко ничего не подозревал и отвечал на вопросы журналиста, несколько игроков подкрались к нему сзади и забросали яйцами и мукой.

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В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины уже провела один матч – сыграла вничью с Бахрейном -1:1. Впереди у команды Шевченко еще два спарринга: с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).