Жертву Усика призвали завершить карьеру

Бой Усик - Чисора / Фото: matchroomboxing

Британцу Дереку Чисоре, который год назад проиграл Александру Усику, а на днях, побывав в трех нокдаунах, уступил Джозефу Паркеру, посоветовали завязать с боксом.

Причина – пора подумать о сохранении здоровья на жизнь после ринга.

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Паркер во второй раз одолел Чисору / Фото: Reuters

"У Чисоры была замечательная карьера. Болельщики на трибунах сходили по нему с ума. Думаю, Дерек должен завершить карьеру. Он отдал боксу все, но он сам должен принимать решение", – цитирует Джозефа Паркера Boxingscene.

Дерек Чисора по прозвищу Война добыл на профи-ринге 32 победы (23 нокаутом), 12 боев проиграл (3 нокаутом). 29 декабря ему исполнится 38 лет.

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"Будь я на месте Чисоры, завершил бы карьеру еще в 2018-м после поражения от Уайта, – говорит, в свою очередь, экс-чемпион мира в крузервейте Тони Беллью. – Я прошу его об этом уже несколько лет. Он напропускал уже столько ударов. Бокс – не тот спорт, в котором нужно задерживаться".

Тем не менее, Чисора уже заявил, что вешать боксерские перчатки на гвоздь не намерен. "К черту завершение карьеры. Я вернусь летом, с*чки", – написал Дерек в Instagram.

Дерек Чисора не собирается покидать бокс / Фото: Instagram

Смотрите, как Паркер проиграл Чисоре

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А так Паркер проиграл Усику