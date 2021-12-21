Жертву Усика закликали завершити кар'єру

Бій Усик - Чісора / Фото: matchroomboxing
Британцю Дереку Чісорі, який рік тому програв Олександру Усику, а днями, побувавши у трьох нокдаунах, поступився Джозефу Паркеру, порадили зав'язати із боксом.
Причина – час подумати про збереження здоров'я для життя після рингу.
"У Чісори була чудова кар'єра. Уболівальники на трибунах божеволіли від нього. Гадаю, Дерек має завершити кар'єру. Він віддав боксу все, але він сам має вирішити", – цитує Джозефа Паркера Boxingscene.
Дерек Чісора на прізвисько Війна здобув на профі-рингу 32 перемоги (23 нокаутом), 12 боїв програв (3 нокаутом). 29 грудня йому виповниться 38 років.
"Якби я був на місці Чісори, завершив би кар'єру ще 2018-го після поразки від Вайта, – каже, своєю чергою, ексчемпіон світу в крузервейті Тоні Беллью. – Я прошу його про це вже кілька років. Він пропустив уже стільки ударів. Бокс – не той спорт, в якому потрібно затримуватися".
Утім, Чісора вже заявив, що вішати боксерські рукавички на цвях не має наміру. "До біса завершення кар'єри. Я повернуся влітку, с*чки", – написав Дерек в Instagram.
Дивіться, як Паркер програв Чісоре
А так Паркер програв Усіку