Жертву Усика закликали завершити кар'єру

Бій Усик - Чісора / Фото: matchroomboxing

Британцю Дереку Чісорі, який рік тому програв Олександру Усику, а днями, побувавши у трьох нокдаунах, поступився Джозефу Паркеру, порадили зав'язати із боксом.

Причина – час подумати про збереження здоров'я для життя після рингу.

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Паркер удруге здолав Чісору / Фото: Reuters

"У Чісори була чудова кар'єра. Уболівальники на трибунах божеволіли від нього. Гадаю, Дерек має завершити кар'єру. Він віддав боксу все, але він сам має вирішити", – цитує Джозефа Паркера Boxingscene.

Дерек Чісора на прізвисько Війна здобув на профі-рингу 32 перемоги (23 нокаутом), 12 боїв програв (3 нокаутом). 29 грудня йому виповниться 38 років.

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"Якби я був на місці Чісори, завершив би кар'єру ще 2018-го після поразки від Вайта, – каже, своєю чергою, ексчемпіон світу в крузервейті Тоні Беллью. – Я прошу його про це вже кілька років. Він пропустив уже стільки ударів. Бокс – не той спорт, в якому потрібно затримуватися".

Утім, Чісора вже заявив, що вішати боксерські рукавички на цвях не має наміру. "До біса завершення кар'єри. Я повернуся влітку, с*чки", – написав Дерек в Instagram.

Дерек Чісора не збирається залишати бокс / Фото: Instagram

Дивіться, як Паркер програв Чісоре

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А так Паркер програв Усіку