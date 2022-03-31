Жеребьевка ЧМ-2022: в какую корзину попадет Украина

Верим, что Украина пробьется на мундиаль / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня стали известны еще две сборные, которые пробились на чемпионат мира в Катар. Это команды США и Мексики.

Таким образом, уже 29 сборных (из 32) вышли на мундиаль.

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Кто еще может поехать на ЧМ-2022

В первую очередь – это Украина. Наша команда в июне сыграет стыковой матч против Шотландии. Если победит, придется еще выиграть и у Уэльса.

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Кроме того, в июне состоятся еще межконтинентальные стыки.

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В азиатской зоне встретятся ОАЭ и Австралия. Победитель этой пары сыграет против Перу.

Еще одну путевку разыграют Коста-Рика и Новая Зеландия.

Но в ФИФА решили не ждать всех участников и жеребьевку провести заранее. 1 апреля.

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ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS

Корзины перед жеребьевкой ЧМ-2022

Первая

Катар

Бразилия

Бельгия

Франция

Аргентина

Англия

Испания

Португалия

Вторая

Нидерланды

Дания

Мексика

Германия

США

Уругвай

Швейцария

Хорватия

Третья

Сенегал

Иран

Япония

Марокко

Сербия

Польша

Корея

Тунис

Четвертая

Канада

Камерун

Эквадор

Саудовская Аравия

Гана

Уэльс/Шотландия – Украина

Перу/Австралия – ОАЭ

Коста-Рика – Новая Зеландия

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Кстати, смотрите какой хит появился во время стыковых матчей ЧМ-2022. Зажгли польские фаны.