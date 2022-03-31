5 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Атлетико --
5 апреля 22:00
Бенфика --
Ливерпуль --
6 апреля 22:00
Челси --
Реал --
6 апреля 22:00
Вильярреал --
Бавария --
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Бавария --
Вильярреал --
12 апреля 22:00
Реал --
Челси --
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Бенфика --
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Жеребьевка ЧМ-2022: в какую корзину попадет Украина

Любомир Луканюк
31 марта, 09:16
Стал известен посев накануне жеребьевки мундиаля. Украина, если пройдет квалификацию, то попадет в четвертую корзину

Верим, что Украина пробьется на мундиаль / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня стали известны еще две сборные, которые пробились на чемпионат мира в Катар. Это команды США и Мексики.

Таким образом, уже 29 сборных (из 32) вышли на мундиаль.

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Кто еще может поехать на ЧМ-2022

В первую очередь – это Украина. Наша команда в июне сыграет стыковой матч против Шотландии. Если победит, придется еще выиграть и у Уэльса.

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Кроме того, в июне состоятся еще межконтинентальные стыки.

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В азиатской зоне встретятся ОАЭ и Австралия. Победитель этой пары сыграет против Перу.

Еще одну путевку разыграют Коста-Рика и Новая Зеландия.

Но в ФИФА решили не ждать всех участников и жеребьевку провести заранее. 1 апреля.

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ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS

Корзины перед жеребьевкой ЧМ-2022

Первая

  • Катар
  • Бразилия
  • Бельгия
  • Франция
  • Аргентина
  • Англия
  • Испания
  • Португалия

Вторая

  • Нидерланды
  • Дания
  • Мексика
  • Германия
  • США
  • Уругвай
  • Швейцария
  • Хорватия

Третья

  • Сенегал
  • Иран
  • Япония
  • Марокко
  • Сербия
  • Польша
  • Корея
  • Тунис

Четвертая

  • Канада
  • Камерун
  • Эквадор
  • Саудовская Аравия
  • Гана
  • Уэльс/Шотландия – Украина
  • Перу/Австралия – ОАЭ
  • Коста-Рика – Новая Зеландия

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Кстати, смотрите какой хит появился во время стыковых матчей ЧМ-2022. Зажгли польские фаны.