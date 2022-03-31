Жеребьевка ЧМ-2022: в какую корзину попадет Украина

Верим, что Украина пробьется на мундиаль / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Сегодня стали известны еще две сборные, которые пробились на чемпионат мира в Катар. Это команды США и Мексики.
Таким образом, уже 29 сборных (из 32) вышли на мундиаль.
Кто еще может поехать на ЧМ-2022
В первую очередь – это Украина. Наша команда в июне сыграет стыковой матч против Шотландии. Если победит, придется еще выиграть и у Уэльса.
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Кроме того, в июне состоятся еще межконтинентальные стыки.
В азиатской зоне встретятся ОАЭ и Австралия. Победитель этой пары сыграет против Перу.
Еще одну путевку разыграют Коста-Рика и Новая Зеландия.
Но в ФИФА решили не ждать всех участников и жеребьевку провести заранее. 1 апреля.
Корзины перед жеребьевкой ЧМ-2022
Первая
- Катар
- Бразилия
- Бельгия
- Франция
- Аргентина
- Англия
- Испания
- Португалия
Вторая
- Нидерланды
- Дания
- Мексика
- Германия
- США
- Уругвай
- Швейцария
- Хорватия
Третья
- Сенегал
- Иран
- Япония
- Марокко
- Сербия
- Польша
- Корея
- Тунис
Четвертая
- Канада
- Камерун
- Эквадор
- Саудовская Аравия
- Гана
- Уэльс/Шотландия – Украина
- Перу/Австралия – ОАЭ
- Коста-Рика – Новая Зеландия
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Кстати, смотрите какой хит появился во время стыковых матчей ЧМ-2022. Зажгли польские фаны.